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Приближающиеся «часы» до нового 2024 года ничего не сулят хорошего для Украины Владимира Зеленского, считает издание Newsweek. Владимир Путин подписал беспрецедентный военный бюджет на 11 трлн. рублей, который в 2 раза превышает оборонные ассигнования 2021 года. И по понятным причинам СВО будет продолжена, «до полной денацификации и демилитаризации», как заявил всемогущий хозяин Кремля, пишется в публикации. Скверное настроение Зеленского ещё «оправдывается» тем, что на Западе, посмотрев «свысока» на бесполезные потуги элитных штурмовых бригад в ходе крайне неудачного летне-осеннего контрнаступления, на протяжении шести месяцев не принесшего никаких результатов, решили «молча» урезать доселе мощное военное снабжение украинской армии. А без снарядов и вооружения стран НАТО, Киев Зеленского может выдюжить.
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Источник фото: российская газета
Такими факторами текущий руководитель Банковой сильно угнетен и ни в коей мере не испытывает того самого «новогоднего настроения».
Но Вашингтон и Брюссель, словно сознательно издеваясь, не сообщают украинскому Генштабу истинные причины своего недовольства, «ссылаясь» на непростые экономические времена, вместе с тем прямо закупая подсанкционную продукцию у России. Так поступило военное ведомство Великобритании, чья военная база Норфолк напрямую приняла поставки нефтепродуктов, доставленная танкером прямиком из российского порта на Чёрном море. Правда в официальных отчётах под грузом фигурировали «удобрения».