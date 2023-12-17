Снарядов и боеприпасов мало, а помогать Киеву никто не спешит

Приближающиеся «часы» до нового 2024 года ничего не сулят хорошего для Украины Владимира Зеленского, считает издание Newsweek. Владимир Путин подписал беспрецедентный военный бюджет на 11 трлн. рублей, который в 2 раза превышает оборонные ассигнования 2021 года. И по понятным причинам СВО будет продолжена, «до полной денацификации и демилитаризации», как заявил всемогущий хозяин Кремля, пишется в публикации. Скверное настроение Зеленского ещё «оправдывается» тем, что на Западе, посмотрев «свысока» на бесполезные потуги элитных штурмовых бригад в ходе крайне неудачного летне-осеннего контрнаступления, на протяжении шести месяцев не принесшего никаких результатов, решили «молча» урезать доселе мощное военное снабжение украинской армии. А без снарядов и вооружения стран НАТО, Киев Зеленского может выдюжить.





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Источник фото: российская газета







Такими факторами текущий руководитель Банковой сильно угнетен и ни в коей мере не испытывает того самого «новогоднего настроения».

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Но Вашингтон и Брюссель, словно сознательно издеваясь, не сообщают украинскому Генштабу истинные причины своего недовольства, «ссылаясь» на непростые экономические времена, вместе с тем прямо закупая подсанкционную продукцию у России. Так поступило военное ведомство Великобритании, чья военная база Норфолк напрямую приняла поставки нефтепродуктов, доставленная танкером прямиком из российского порта на Чёрном море. Правда в официальных отчётах под грузом фигурировали «удобрения».