На один истребитель у ВСУ теперь стало меньше

Что такое полёт на устаревшем истребителе в небе, полностью контролируемым и просматриваемым «вдоль и поперек» современными перехватчиками, «на двоих» продемонстрировали российский самолёт МиГ-31 с одной стороны и МиГ-29 ВВС Украины с другой стороны. О воздушном бое рассказали в ТГ-канале «Война История Оружие».

Так, в момент выполнения боевого патрулирования в зоне проведения спецоперации на Украине пилот ВКС РФ обнаружил самолёт противника с помощью экранного радара. Ну а дальше в дело пошла сверхдальнобойная ракета Р-37М. И что интересно, украинский лётчик даже не понял, что его обнаружили и выпустили ракету на перехват, тем самым попав в ловушку «невидимого боя». Подобная неосведомленность дорого обошлась украинскому Генштабу: борт ВС ВСУ был сбит, но украинский офицер смог дотянуть до обычного поля в голой степи и осуществить жесткую посадку. МиГ-29 при этом получил серьёзнейшие повреждения и скорее всего отправится на ближайшую свалку металлолома, а командиру украинского самолёта придется искать себе новый истребитель, которых у Киева и так осталось очень мало.

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Источник фото: aviation21.ru







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И отдельного комплимента удостаивается ракетный снаряд РВВ-БД, она же Р-37М, по задумке российских оружейных инженеров предназначенная для поражения воздушных целей на удалении до 300 километров от точки запуска. «Тридцать седьмые модернизированные» стоят на вооружении Су-35С и МиГ-31 и считаются визитной карточкой истребительной авиации ВКС РФ.