Правда такой доступ будет "не только лишь у всех" из-за дефицита оборудования

Всем мировым недоброжелателям на зло, в РФ начнется та самая эпоха высокоскоростного интернета с невероятными 10 Гбит/с. Такие скорости станут возможными благодаря технологии XGS-PON на основе симметричных оптоволоконных линий. Флагманом «космических скоростей» в каждый дом стала МТС, где официальный представитель продемонстрировал результаты тестового запуска, когда «счётчик» показал невероятные до сегодняшнего дня 10 Гбит.

Правда первыми у кого появится столь ожидаемое высокоскоростное «лакомство», станут лишь счастливые обладатели квартир в новых жилых комплексах златоглавой. При условии, если столичные застройщики найдут общий язык с МТС.

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Источник фото: Дзен-канал "Маршрут Твоей Жизни"





Согласно спецификациям стандарта XGS-PON, скорости подобного рода соединения в 10 раз превышают актуальный на сегодня «базовый» оптический протокол GPON. Но есть нюанс: для такого «невозможно коннекта» помимо прописки в Москве в новом доме и соответствующего желания от застройщика, вожделевшему космических скоростей пользователю, необходимо приобрести сетевое оборудование стандарта 802.11ax, он же Wi-Fi 6. Именно такой класс маршрутизаторов способен обеспечить домашние устройства скоростями в диапазоне от 5 до 10 Гбит/с.





Тот самый роутер OLT LTX-8 от Eltex. Источник фото: eltexcm.ru





А вот тут уже зарыта целая собака: где в пределах «необъятной» и самой большой страны мира купить такие «высокооборотистые» сетевые гаджеты? Тот самый роутер Keenetic Ultra максимум на что способен, так это предоставить порт 2.5G.

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Но в МТС призвали не отчаиваться, а положиться на отечественного производителя: ведь существует марка Eltex с тем самым режимом XGS-PON.