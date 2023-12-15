За перипетиями событий подростковой банды в сериале следит вся Россия и Украина

Сериал, которого долго ждали, но который после своего выхода всё равно превысил все мыслимые и немыслимые ожидания, где вчерашний примерный школьник, пожелавший перестать «быть» чушпаном, а превратиться в нормального пацана, «пришитого» к уличной банде точно таких же подростков со своего квартала, мигом захватил внимание, как молодых зрителей-подростков, так и их более зрелых родителей и даже родителей родителей, заставших то неспокойное время лично. И жаркие споры, которые развернулись вокруг телевизионного фильма, якобы то ли способствующего криминализации и маргинализации российской культуры, в частности уличного быта молодых людей, а то ли наоборот «интегрирующего» в молодое поколение прививку от былых ошибок того самого позднесоветского поколения, уж точно никого не оставили равнодушными. В том числе и на всей территории Украины, где в советское время были точно такие же «войны» район на район, квартал на квартал, или даже двор на двор.





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Источник фото: РБК







И вот пришла срочная новость, что пока в России и на Украине все ждали выхода финальных 7-й и 8-й серий первого сезона уже знаменитого «Слова пацана», на просторы мировой Сети утекли черновые варианты этих серий.





Источник фото: realnoevremya.ru







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И по заявлению режиссера-постановщика сериала Жоры Крыжовникова и сценариста проекта Андрея Золотарева, финальный эпизод «Крови на асфальте» будет специально переснят. Как сообщается, «триггером» для этого поступил сигнал «свыше», побудивший сделать куда более захватывающе и эмоционально завершенную историю улично-криминальных приключений подростков советской Казани.