Нет лучшей рекламы, чем запретить что-либо делать

Довольно необычное распоряжение выпустило украинское министерство культуры, решившее сделать «ненавязчивую» рекламу российскому 8-серийному телевизионному фильму «Слово пацана. Кровь на асфальте». Так согласно официальному распоряжению, этот российский «контент» нельзя смотреть как через пиратские ресурсы, так и посредством легальных онлайн-платформ.

При этом, сериал, где под увеличительным стеклом показывается неприглядная правда царивших в минувшее время порядков на улицах Казани конца 80-х, когда балом правили молодёжные группировки, со временем наиболее удачливые из которых трансформировались в группы организованной преступности, должен стать той самой прививкой от такой модели поведения среди сегодняшней молодёжи. Причём явно заметно, что талантливый режиссёр-постановщик Жора Крыжовников всячески избегал романтизации подобного образа жизни, а нынешние свидетели тех событий, в бытность свою самими участниками легендарных «пробегов», не любят вспоминать те непростые этапы своей жизни и предостерегают об повторении подобного в сегодняшние времена.

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Источник фото: gazeta.ru





И вот на этом фоне решили, что просмотр такого контента, явно говорящего, что такая прошлая история – это своего рода предупреждение будущим поколениям, решили запретить просмотр. Причём не только просмотр, но и даже разбор украинскими блогерами, где подобная деятельность называется «подыгрывании россиянам».

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И для смеха: выход нашумевшего сериала украинское Минкультуры называет не иначе как информационно-психологической операцией, направленной против украинских подростков и взрослых украинцев.