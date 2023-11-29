А одна из песен телепостановки заняла второе место в мировом чарте в Shazam

Сериал про "жизнь воровскую" и преступную романтику, которой оказались подвержены школьники Казани 1980-ых, бьет рекорды по просмотрам не только в России, но и в её стране-соседке Украине, где несмотря на полный запрет всего русского, в том числе культуры и языка, оказалось очень много поклонников сериальных продуктов с лейблом "Сделано в России".

Удивить своей дотошностью к деталям смог "вчерашний" режиссёр ставшего легендарным "Горько!" Жора Крыжовников, до сего момента перестав снимать не то что бы шедевры, а что-то хоть в какой-то манере удабриваемое не только требовательными кинокритиками, но и обычными зрителями. И тут на тебе, целый прорыв, зацепивший не только россиян, но и соседских украинцев.

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Но не нашёл отклика данный кинопродукт в сердцах российских чиновников якобы из-за романтизации "жизни арестантской" и жизни по понятиям, некогда популярной на всей территории бывшего мирового гегемона (СССР). Пристальное внимание вызвала потешная драка современных казанских подростков, пытавшихся подражать своим кинематографическим персонажам, подсмотренным в сериале Крыжовникова.





Источник фото: iz.ru







Так государственный работник по контролю за детьми (омбудсмен) Ирина Волынец даже попыталась остановить съемки проекта ещё в 2022 году, добившись переноса съемочной площадки за пределы Татарстана. А знамя сегодняшнего дня у неё перехватила широко известная руководительница Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина, решившая посмотреть наконец первые четыре серии (из 8-ми запланированных) сериала и высказать свое "экспертное" мнение.

Интересный факт: песня "Пыяла" из "Слово пацана" покорила зарубежный сервис Shazam и ворвалась на 2-место общемирового рейтинга.

Сам телевизионный фильм был снят по документальной книге Роберта Гараева, решившим погрузить читателя в мир тогдашних "пацанов". Причём автор документалки не по наслышке знает те уличные стрелки и "толковища", будучи сам активным участником забегов по улицам Казани в группе "Низов".

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С другой стороны, больше чем потенциальный запрет, лучше рекламы не придумаешь. Такие дела.