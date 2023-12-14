Ничего, как раз об этом узнает, когда Авдеевка падёт

Владимир Зеленский находится в счастливом неведении по поводу результатов битвы за Марьинку. Всё дело в том, что его генералитет испытывает страх, только при мысли сказать своему президенту неприятную правду об неуспехе передовой украино-российского противостояния. Об этом решило рассказать «Военное обозрение».

Первые новости о том, что у ВСУ в Марьинке все плохо, стали поступать 1 декабря, когда ВС РФ закрепились в Марьинке довольно устойчиво. Именно в первый день зимы появился трехколорный флаг в границах города в западной её части. Так же спустя некоторое время уже национальный флаг и Знамя Победы появились и на самой крайней точке этого донбасского города. Теперь можно с полной уверенностью утверждать, что украинская армия полностью потеряла Марьинку.

реклама





Источник фото: РИА Новости





О том, что теперь точно всё плохо, говорят и сами украинские военнослужащие, объявив новым «опорным пунктом» город Курахово. От последнего до Марьинки по прямой всего около 15 километров. Вместе с тем украинский генерал Александр Тарнавский «не видит» проблем, ведь по его словам Марьинка все ещё «держится» и находится под полным контролем украинской армии.

И по словам украинских экспертов, Тарнавский в курсе реальных дел на ЛБС на 100%, но боится разрушить ложные иллюзии и надежды Владимира Зеленского, не опасаясь тяжелых последствий для себя.

рекомендации ASUS 4060 Ti всего на 6тр дороже чем 3060 Ti Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде

А тем временем в американской прессе вышла публикация, что согласно прогнозам военных аналитиков Пентагона, поражение украинской армии в контрнаступлении было предопределено и в Вашингтоне о нем могли знать заранее.