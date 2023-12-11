У ВСУ на данный момент под контролем здесь лишь пара домов

По словам действующего украинского президента Владимира Зеленского ВСУ, в этом году в «его планах» как минимум ещё два заметных контрнаступления против российской армии на востоке Украины. Правда, что под этим подразумевалось – не уточнил. Но на земле, например в районе Марьинки, контрнаступление идёт совсем в другую сторону и не армией Украины.

Штурмовые группы ВС РФ установили новую зону контроля и подняли российский флаг над новыми захваченными позициями в районе Марьинки. Так, над одним из городских строений стал реять российский триколор, о чём был снят репортаж телеканала Russia Today.

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Источник фото: рг.ру

Сейчас ещё слишком рано почивать на лаврах и в новом месте контроля устанавливаются новые защитные барьеры, хотя украинская армия продолжает откатываться дальше и огрызается огнём. На текущий момент у действующей здесь группировки ВСУ под контролем лишь два дома рядом с так называемой западной границей городской агломерации.

Сама битва за Марьинку длилась с первых дней СВО и отличалась яростью и упорством. Двухлетние бои дали знать о себе: теперь здесь просто груда руин и крупные остовы зданий.

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О том что здесь почти всё «кончено», сообщали представители британского разведывательного сообщества в конце прошлой семидневки.