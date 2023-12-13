Своевременное решение, когда куриный продукт с начала года подорожал на 40%

«Куриный переполох», вызванный резким подорожанием яиц на прилавках российских магазинов заставил российское правительство под конец года найти то самое решение, способное изменить ценовую политику отечественных сельскохозяйственных производителей. Так обыкновенные куриные яйца подорожали с начала 2023 года уже под 40% и продолжают дорожать ещё. А в некоторых городах России, словно вспоминая «гречневую лихорадку» местных бабушек, старавшихся закупать дешёвый продукт чуть ли не железнодорожными составами, устроив тот самый ажиотаж, повторяется второй раз, но теперь с яйцами. Так в приграничном Белгороде люди были вынуждены выстаивать на местной ярмарке по четыре часа, что бы купить яйца на 20 рублей дешевле, чем в магазинах, и это с учётом того, что продавец отпускал не более двух лотков по 10 яиц в одни руки.





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Во избежание оголтелого спекулирования на отечественном магазинном фронте, российское правительство решило обнулить пошлины на импортные яйца, до сегодняшнего дня достигающие 15% от цены.

Об этом узнал один из первых корреспондент «Известий», сразу после обратившийся за комментариями к аппарату первого вице-премьера Андрея Белоусова. Там эту информацию не опровергли, дополнив данные, что скорее всего на отечественных прилавках появятся яйца из Турции и Азербайджана.





Источник фото: Телеграм





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Отечественные производители отнеслись сдержанно к этой новости, прокомментировав, что подобная мера запоздала и вряд ли приведет к снижению розничной цены. Во всём «виновато» длинное логистическое плечо для зарубежного продукта.