И во всем виноваты конечно "русские хакеры"

Многострадальный Киев, где уже шесть станций метро оказались подтоплены из-за ненадлежащего технического обслуживания, будучи построенными ровно десять лет тому назад, а теперь стремительно уходящему под воду подземной реки Лыбедь, превратившей некогда цветущий город-миллионник, на который в тучные года равнялся цивилизованный мир и модные дизайнеры-урбанисты, превращается в место, полное мемов и насмешек далёких от политических битв людей. Но как оказалось, подземные станции, теперь больше похожие на глубоководные бассейны, это ещё не все напасти последних дней.

Так по утверждению директора "Киевстара" Комарова, компания, оказывающая услуги мобильной связи, не только лишила своих клиентов возможности позвонить и использовать интернет, но и получила повреждения IТ-инфраструктуры. Причем урон оказался настолько сильным, что та самая сеть IT оказалась частично разрушена.

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Источник фото: sky-dynamics.ru







Мощь атаки была ураганной с эффектом цунами, когда уровень «цифровых разрушений» поднялся на ступеньку сильнейшего за всю историю мобильной связи Украины.

В СБУ тем временем оперативно возбудили уголовное дело по факту кибератаки.

Виновными как всегда «оказались» российские спецслужбы.





В приложении Vodafone. Источник фото:google.com





А тем временем в украинском «Ощадбанке» поторопились отчитаться об отраженной масштабной цифровой атаке, после которой большинство банкоматов, POS-терминалов и платежных терминалов отказались работать.

Похожие симптомы в «цифровой Украине» были 24 февраля 2022 года.

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