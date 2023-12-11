Вот куда и пошли 90% всех средств, расходуемых "на Украину"

Мощный поток финансирования, обрушившийся на американскую армию после выделения так называемой военной финансовой помощи для Украины, где по словам госсекретаря Энтони Блинкена до 90% осталось в США, позволил действующей армии испытать стрелковое оружие нового поколения калибром 6,8-мм. О новом вооружении Next Generation Squad Weapon решили рассказать в отраслевом издании Army Recognition.

Всего стрелковый комплекс состоит из 3-х образцов, предназначенных для выполнения конкретного вида задач: «классических» автоматических винтовок (штурмовых винтовок или «в простонародье автоматов») NGSW-AR, винтовок NGSW-R и NGSW-FC, который является системой управления огнём. Все углубленные тесты проходили на военной базе Форт-Кэмпбелл.

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Источник фото: lenta.ru





Так в Кентукки военные в добавок в испытательные стрельбы и иные действия, позволяющие сравнить действующие армейские образцы с перспективными вариантами, добавили M4 (карабины) и лёгкие пехотные пулеметы M249. Именно им придется отправиться на свалку истории, если новейшие NGSW покажут своё превосходство.

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Бойцы американского армейского спецназа, вызванные для тестов, не только стреляли с удобных позиций в местном тире, но и демонстрировали навыки стрельбы из неудобных положений «по колено в тамошней грязи и пыли» для проверки эксплуатационных свойств вооружения в тяжелых условиях. Один из рейнджеров рассказал, если его «отправят» прямо сейчас в бой, то он выберет NGSW-AR (пулеметная версия), несмотря на то, что ему предпочтительней классический M249. Бойцу спецназа приглянулось в передовом пулемете его якобы повышенная «смертоносность».