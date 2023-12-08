Большие дяди имеют свой гешефт, вы имеете что-то против?

Пока в иностранной прессе с особым смакованием подробностей пытаются разобраться «а кто это всё сделал» и довёл ситуацию до того, что украинская армия не смогла добиться главных целей во время тяжелого контрнаступления, длившегося по меньшей мере на протяжении 6 месяцев, но так и получившая большой сигнал «стоп» в виде обширных минных полей и ударов «Ланцетами» в многослойную броню немецких Леопардов и американских Bradley, в Вашингтоне с явным удовольствием в голосе госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что около 90% финансовых переводов, предназначенных для украинской армии, не пересекали линию океана, а так и остались работать на благо США. Как оказалось, «выигрышная для всех ситуация» стала тем самым спусковым крючком, создавшим ситуацию, когда пришлось привлекать большое количество нового персонала, даже обзванивать бывших работников оборонных предприятий, лишний раз подстегнув рост экономики благословенной Америки.





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Источник фото: vk.com





Именно те самые 90% остались здесь, чтобы загрузить военный сектор и дать удовлетворение отечественным производителям, заявил Блинкен.

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Поэтому не стоит удивляться, что министр обороны США Ллойд Остин на секретном брифинге в американском Конгрессе убеждал с пристрастием местных парламентариев, что им всё-таки следует отбросить в сторону межфракционные противоречия и договориться по поводу выделения будущей военной помощи Украине. Иначе «на войну с Россией» отправятся их родственники. О такой беседе с республиканцами и демократами рассказал Крис Такер: у журналиста богатый список информаторов.