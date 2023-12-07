Не перевелись ещё кулибины среди российских оружейников

В учебном заведении аэроразведки спецназа «Ахмат» создаются уникальные боеприпасы для дронов с повышенным уроном. Снаряды "ахматки" и "психопатки" наносят куда более мощные повреждения, чем штатные образцы взрывчатки, устанавливаемые ранее в ударных дронах. О новинке для БПЛА рассказал командир подготовки операторов дронов «в стиле FPV» с сопутствующей специальностью взрывотехник, военнослужащий с полевым позывным «Псих».

В интервью для Russia Today местный кулибин поделился информацией, что именно он является автором изобретения «сильнодействующих» снарядов, собираемых вручную. После изготовления боеприпасы устанавливаются на так называемые сбросы в дронах-квадрокоптерах или «классических» барражирующих БПЛА.

реклама





Источник фото: podshipnik-samara.ru





Согласно объяснениям Психа, «Ахматки» по своей силе превзошли стандартные ВОГ-25 и ВОГ-17. В качестве взрывчатого вещества здесь используется известный пластид. А для усиления поражающего эффекта в корпусе заключены стальные миниатюрные 3-мм шары. Во второй версии «Ахматок» вместо пластида будет использоваться октаген, который считается куда более мощным. Основная цель «Ахматки» на поле боя – это поражение личного состава подразделений ВСУ.





Источник фото: rt.com





рекомендации Gigabyte 4060 Ti всего на 2тр дороже чем 3060 Ti Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде

«Психопатки», обозванные так в честь создавшего их руководителя курсов, по своему действию аналогичны ручным гранатам Ф-1 и РГД. Но отличаются убойной мощностью, превосходящей стандартные боеприпасы на порядки. «Психопатка» в форме шайбы позволяет увеличить радиус разлёта осколков в «бесконечном» 360-градусном режиме и предназначена для выведения из строя бронетехники и фортификационных сооружений.