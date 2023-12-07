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Madarator
Созданные вручную "ахматки" и "психопатки" оказались мощнее и эффективней взрывчатки для дронов
Не перевелись ещё кулибины среди российских оружейников

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   В учебном заведении аэроразведки спецназа «Ахмат» создаются уникальные боеприпасы для дронов с повышенным уроном. Снаряды "ахматки" и "психопатки" наносят куда более мощные повреждения, чем штатные образцы взрывчатки, устанавливаемые ранее в ударных дронах. О новинке для БПЛА рассказал командир подготовки операторов дронов «в стиле FPV» с сопутствующей специальностью взрывотехник, военнослужащий с полевым позывным «Псих».

   В интервью для Russia Today местный кулибин поделился информацией, что именно он является автором изобретения «сильнодействующих» снарядов, собираемых вручную. После изготовления боеприпасы устанавливаются на так называемые сбросы в дронах-квадрокоптерах или «классических» барражирующих БПЛА.

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Источник фото: podshipnik-samara.ru


   Согласно объяснениям Психа, «Ахматки» по своей силе превзошли стандартные ВОГ-25 и ВОГ-17. В качестве взрывчатого вещества здесь используется известный пластид. А для усиления поражающего эффекта в корпусе заключены стальные миниатюрные 3-мм шары. Во второй версии «Ахматок» вместо пластида будет использоваться октаген, который считается куда более мощным. Основная цель «Ахматки» на поле боя – это поражение личного состава подразделений ВСУ.


Источник фото: rt.com


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   «Психопатки», обозванные так в честь создавшего их руководителя курсов, по своему действию аналогичны ручным гранатам Ф-1 и РГД. Но отличаются убойной мощностью, превосходящей стандартные боеприпасы на порядки. «Психопатка» в форме шайбы позволяет увеличить радиус разлёта осколков в «бесконечном» 360-градусном режиме и предназначена для выведения из строя бронетехники и фортификационных сооружений.

#квадрокоптеры #ахматка #боеприпасы для дронов #вог-17 #вог-25 #воги #октаген #пластид #психопатка
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