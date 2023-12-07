Не ваши F-16, вот вы и злитесь

Пока в Дании сообщили, что Киеву стоит ожидать передачу истребителей американского производства не ранее 2025 года, в ОАЭ местные ВВС парадным строем на F-16 пролетели и «нарисовали» в небе российский триколор. Торжественные мероприятия были приурочены к прилёту в Абу-Даби российского лидера Владимира Путина 6 декабря. Украинским завсегдатаям местных пабликов очень это не понравилось, которое выплеснулось с бурей негодования и возмущения в комментариях к новости.

И всего таких стадий несогласия было две: украинцев неприятно «удивило», что, на якобы полную «отмену» российского президента, тот спокойно путешествует по миру на своем Ил-96-300ПУ во время рабочих перелётов, а встречающая сторона предоставила максимальный почёт и уважение, устроив торжественную встречу «на все деньги».

реклама





Источник фото: glavny.tv





Но наибольшее неудовольствие вызывало использование американских F-16 для воздушного парада и рисунка цветов российского флага. Для некоторых украинцев это тождественно «предательству». Вал негатив был настолько плотный и тяжелый, что некоторые администраторы временно ограничили оставление комментариев под новостью.

Вместе с тем ряд СМИ уделили внимание российскому воздушному кортежу российского президента, которого при перелёте из России сопровождали 4 самолёта поколения 4++. Такой чести удостоились Су-35С, имеющие на этот вылет в качестве бортового ракетного вооружения снаряды класса "воздух-воздух", способные сбить аппарат потенциального нарушителя на удалении в 100 километров.





рекомендации Gigabyte 4060 Ti всего на 2тр дороже чем 3060 Ti Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде



