Звезда успеха Зеленского закатилась в 2022 году во время Стамбульских переговоров

С наступлением холодов и прихода зимы на линию фронта российско-украинского противостояния, в украинском обществе и политикуме стали витать закономерные вопросы о том, что всё-таки вышло с украинским контрнаступлением, которое закончилось не под Токмаком или берегами Крыма, а под руинами нескольких небольших сёл, где совсем недавно дымились обгоревшие остовы немецких танков Leopard и британских Challenger. Кто в этом виноват, что западная современная бронетехника, иностранные инструкторы и решимость украинской армии, споткнулись о твёрдость российских окопов и бескрайние поля мин и иных сюрпризов российской армии в своей обороне. Теперь всё более стройным хором украинские политики стали подымать неудобные темы, когда Виталий Кличко в своей беседе со швейцарским изданием 20 Minuten поделился мнением, что генерал Валерий Залужный не соврал, что на передовой царит ситуация шахматной партии на уровне пата.





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Источник фото: ru.armeniasputnik.am







Залужный стал тем самым правдорубом, принявшим на себя бремя неудобного знамени, которое люди не хотят видеть. Но от этого никуда не деться. И этот генерал облачил себя в одежды ответственности, неприятный вид которой так содрогнул как украинских простолюдинов, так и политиков.

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По мнению Кличко, время врать закончилось. Пришло время принять свою судьбу. А Залужный тот самый человек, который и вовсе не заслужил критики. Причем бывший боксер с уверенностью замечает, что не удивлён, что популярность Владимир Зеленского упала, но не упало, а застабилизировалось на высоких позициях одобрение действий Валерия Залужного среди простых украинцев.