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Madarator
Залужный опередил Зеленского в рейтинге доверия украинцев и "гипотетически" может стать президентом
Зеленский требует публично отказаться амбициозного генерала от любой политической активности

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Главком ВСУ Валерий Залужный обогнал по рейтингу доверия президента Украины Владимира Зеленского. Именно такие результаты показал социологический опрос с названием «Рейтинг».

   Генералу Залужному доверяют 82%, главе Банковой Зеленскому 72%. Что вдвойне занимательно, у украинского главы государства рейтинг начал сначала тихое скольжение, а потом всё более быстрое, начиная с июля и по ноябрь текущего года. И если бы выборы президента восточноевропейской республики состоялись в декабре, то в ходе первого тура никто бы не победил.

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   И как считают на местах, Зеленский якобы готов дать старт президентской компании, но только с уверенностью, что действующий главком ВСУ откажется от участия в них.


Источник фото: ria.ru


   И чем больше официальные представители офиса украинского президента заявляют о полном отсутствии любых линий напряжения между генералом и руководителем Украины, тем больше похоже, что всё совершенно наоборот, когда представляющая президентскую партию Слуга народа Марьяна Безуглая в открытую пытается спровоцировать Залужного на личный конфликт и призывает последнего быть «мужественным» и уйти в отставку. Ведь по мнению нардепа, именно ошибки Залужного и отсутствие плана на будущий год, есть самый главный недостаток в работе главкома.

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   Максимальный резонанс и публичное противостояние началось после серии публикаций в авторитетной западной прессе, когда «флагманский» материал издания Economist о том, что «Глубоких прорывов не будет», офис Зеленского «спустил» всех собак Залужного.

#зеленский и залужный #безуглая #залужный опережает зеленского
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