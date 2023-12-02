Ракет осталось "на два-три раза"

Изменение тактики ракетных ударов ВС РФ, когда по украинским позициям выпускаются сразу две ракеты, привели ВСУ к существенным потерям. О большой неприятности и изобилии ОТРК «Искандер» в российских войсках рассказали в Military Watch Magazine.

Обозреватели издания указывают, что теперь ракеты «Искандер-М» атакуют важные оборонительные узлы или места расположения ВСУ не одиночным выстрелом, а сдвоенным ударом пары ОТР, когда по заданным координатам прилетают сразу два реактивных снаряда, причём достаточная мощность и поражающие элементы способны «закрыть» собой площадь футбольного поля с фатальными последствиями для обороняющихся. Что в данный момент и наблюдается в местах противостояния.

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Источник фото: vpk.name







Но это лишь половина плохой новости: с каждым новым днём украинские силы ПВО страдают всё больше и больше от отсутствия необходимого количества антиракет, когда российские ракеты проходят свои маршруты следования так и не встретив какого-либо противодействия в большинстве случаев. И как отмечают в публикации, Россия даже «ещё серьёзно и не начинала» выводить из строя особо важную инфраструктуру Украины, словно выжидая чего-то.

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Вместе с тем увеличению общего количества ракет класса «Земля-Земля» способствует, как и расширение производства, так и всё большее использование ударных дронов с увеличенным максимальным расстоянием, когда ряд целей вблизи линии бое столкновения могут быть поражены лишь силами «Ланцета». Примером такого случая может стать уничтожение украинского истребителя МиГ-29 на аэродроме в Кульбакино в 70 километрах от передовой.