Смена профессии ударного дрона должна насторожить украинский Генштаб

Настороженность украинской стороны, решившей «внезапно» вместо анонсированного наступления «вплоть» до самых окраин крымского полуострова, так же внезапно передумать и сосредоточиться на стратегической обороне с одновременным строительством на всём протяжении украино-российской границы укрепленных фортификационных сооружений, на некоторых направлениях доходящих в ширину до трех позиционных линий, стала тем самым моментом, «цементирующим» провал и окончание наступательных действий. Причем всё это совпало с отправкой в Россию с территории КНДР около 2000 морских контейнеров с неизвестным содержимым, возможно овощами и фруктами, а возможно, по утверждению ИА Рейтерс, тяжелых артиллерийских снарядов и ракет малой дальности. И при всём этом в России наметился резкий всплеск БПЛА-строения, когда наряду с многократным масштабированием производства и производством всё новых и новых модификаций ударных дронов, в России внедрили новую тактическую схему по использованию ставшей уже легендарной «злой птичкой» Герань.





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Теперь дальнобойный дрон вместо профессии «ударный», переквалифицировался в разведчика с возможными российскими агентами на земле, управляющими воздушной единицей посредством интернет-соединения и SIM-карты одного из украинских операторов.

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Так оснащённая мобильным модемом и картой того же «Киевстара», Герань, как фронтовой фото\видео-разведчик, на протяжении всего полёта делает снимки узлов ПВО, РЛС, скоплений зенитных установок и иных важных объектов, куда в стремительном режиме тут же прилетают ракеты, если цель заслуживает этого.