А кучно пошло, Герани модифицируются не по дням, а по часам

Российские образцы беспилотной авиации получают обновления и улучшения не по дням, а по часам. В этом смогли убедиться лично украинские активисты, получившие доступ к одному из фрагментов «Герани» рядом с пораженным объектом в глубоком тылу восточноевропейской республики. В добавок к промышленно изготавливаемому дрону был добавлен блок с модемом, аккумуляторной батареей и сим-картой одного из местных операторов сотовой связи.

Как написали в украинской соцсети, это не первая такая «злая птичка»: ранее днём находили точно такие же обломки с модулем сотовой связи LTE и антеннами, примотанные липкой лентой. Было сделано предположение, что это не серийный образец, а некая модификация в полевых условиях, сделанная для особых нужд.

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Источник фото: vm.ru





Вероятно, местные российские агенты используя коды доступа к модемам, управляли полётом на конечных точках траектории, изменяя и отслеживая полёт барражирующего боеприпаса. В этом им как раз и помогали интегрированные в беспилотный аппарат местные сим-карты. Так считает опрошенный журналистами «Военного обозрения» военный эксперт радиоэлектронного профиля Сергей Бескрестнов.

Сама же «Герань» во избежание действия всевозможных глушилок противника осуществляет полёт используя инерциальную систему наведения, в которую «вшиты» координаты стационарных объектов для атаки. Такое решение качественно сказывается на устойчивости к помехонаводящим излучениям, так как для полёта к цели вообще не нужны сигналы от спутника или радиосвязи.

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О высоком текущем уровне развития российского БПЛА-конструирования с опаской следят в западной прессе, где Frankfurter Allgemeine посвятила этому отдельную статью.