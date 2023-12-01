Возможно в вагонах мандарины и маракуйя, а может даже утка по-пекински, почему так всполошились на Украине и стали строить капитальные узлы обороны в три линии?

Пока в западной прессе утверждают, что Европа не готова к войне с Россией и рискует быть "смытой" в ходе потенциального конфликта, о чем говорится в новой публикации The Times, Владимир Зеленский признал, что Украина не достигла желаемого во время контрнаступления и отдал экстренный приказ 30 ноября о начале строительства фортификационных сооружений по всей линии фронта и границе с Белоруссией. Причем последнее событие происходит на фоне публикации уже в Reuters, где сказано буквально, что из Северной Кореи в Россию отправили не менее 2000 вагонов с различным вооружением только за последний месяц.





реклама





По утверждению информационного агентства, в хорошо замаскированных вагонах вместо фруктов и овощей и иной сельскохозяйственной продукции, в направлении российских северных портов отправились снаряды крупного калибра и ракеты малой дальности. Правда никаких изобличающих доказательств представлено не было, кроме указания на тот факт, что экономическая зона Расон, находящаяся в КНДР, через порты которой осуществляется отгрузка немаркированных морских контейнеров, окружена защитными инженерными сооружениями под высоким напряжением.





Спутниковые снимки территории порта. Источник фото: Телеграм







Вместе с тем официальный представитель американского Госдепартамента в лице Мэтью Миллера, уже выразил обеспокоенность Вашингтона углубленными связями между военными Пхеньяна и Москвы.

рекомендации Gigabyte 4060 Ti всего на 2тр дороже чем 3060 Ti Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде

С другой стороны в обратном направлении на территорию РФ могли следовать лишь пустые вагоны, в которых ранее в направлении Кореи лишь следовали уголь и мука, крайне необходимые для официального Пхеньяна.