Нет у Запада "палочки-выручалочки" против российской армии

Если погрузиться в самое начало СВО, то можно отследить, что шаг за шагом западные страны, прежде всего в лице США, а уж потом и остальных союзников по блоку НАТО, стали передавать всё больше и больше РСЗО, стреляющих не классическими неуправляемыми реактивными снарядами, а самыми настоящими высокоточными корректируемыми в полёте ракетами. Первой такой установкой было колесное шасси HIMARS, а затем и гусеничная платформа M270 MLRS. Ракеты GMLRS, выпущенные с таких платформ, способны были пролететь 70 километров до цели, причем на первом же этапе спецоперации на Украине их не удавалось сбить от слова совсем. Но шаг за шагом ближний тыл российской армии становился всё защищенней и надёжней, благодаря умелым действиям расчётов ПВО\ЗРК и РЭБ.





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Источник фото: topwar.ru





Прекрасно видя, что большинство таких ракет класса «земля-поверхность» стали уничтожаться или выходить из строя, западный альянс стран решил передать Киеву оружие куда мощней — британо-французские ракеты воздушного базирования Storm Shadow и SCALP-EG, запускаемые с переоборудованных для таких целей советских фронтовых бомбардировщиков Су-24М. И опять, первые пуски таких ракет, к сожалению, преодолевали российское ПВО благодаря технологиям малой заметности и полёту на предельно низких высотах. Но это был краткий срок, прежде чем ВС РФ нашли противоядие и против этого серьёзного вооружения. Уже спустя 72 часа после атаки гражданских объектов в Луганске сразу 7 ракет Storm Shadow были сбиты.

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И совсем свежие кадры засвидетельствовали об уничтожении ракеты Storm Shadow силами 20-й армии ВС РФ в ЛНР, заснятой разведывательным дроном.