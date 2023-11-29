Такая большая, а в сказки верит

Роман Абрамович обещал Украине передать деньги, вырученные от продажи своего любимого футбольного детища – клуба английской премьер-лиги «Челси». Но прошло уже практически два года, а украинское правительство так и не увидело «своих» 2,3 млрд фунтов стерлингов. Хотя сама футбольная дрим-тим уже принадлежит другому богатому и влиятельному владельцу.

А ведь предыстория сегодняшнего события-новости была куда более приятной для уха украинского обывателя и украинского же президента Владимира Зеленского, купающегося в марте прошлого года в лучах славы и якобы обожания, а тут ещё и падают «с небес» совсем нелишние несколько миллиардов крепкой иностранной валюты. Ведь бывший российский бизнесмен пообещал отдать вырученные с продажи практически все деньги официальному Киеву, де, мол, «пострадавшему от конфликта на Украине».

реклама





Источник фото: google.com







В итоге банковский счёт с большим количеством валюты, принадлежащий Абрамовичу, заморожен, а Украина осталась без финансовой подпитки.

рекомендации Gigabyte 4060 Ti всего на 2тр дороже чем 3060 Ti Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде

Между тем глава президентской фракции "Слуга народа" в интервью для украинской прессы прямо заявил, что Россия предлагала мирный договор в Стамбуле, но спустя два дня после встречи российской и украинской делегаций в Стамбуле, в Киеве прилетел тогдашний премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и "запретил" подписывать мирное соглашение. Якобы для запада любые договоры с Россией будут не легитимные. Возможно предвидя подобные "откровения", в Лондоне здраво решили, что откровения откровениями, но дипломатический этикет должен соблюдаться всеми, в том числе и "плохими украинскими мальчиками". По этой самой вероятной причине, денег Абрамовича Украина дождётся ой как нескоро.