Лучшим ракетам в мире без разницы кто перед ними

Всеукраинская мечта, что передача местным ВВС десятка F-16 способны переломить ситуацию в пользу ВСУ, это лишь грёзы о волшебном оружии, которого не существует в реальном мире. Всё что увидит политическое и военное руководство Украины при появлении над полями сражений американского истребителя, так это его уничтожение грозными силами российских самолётов. ПВО и ВКС российской армии непревзойдённые, считает Ларри Джонсон в своей беседе для подкаста The Geopolitics In Conflict Show на Ютьюб.

По мнению бывшего военного, российские дальнобойные ракеты будут разить воздушные борты, сделанные в США ещё до момента обнаружения первыми возможности ответить. Мало получить хороший самолёт, необходимо так же иметь в распоряжении передовое авиационное вооружение. К тому же даже если Пентагон рискнёт отправить в ВСУ свои самые современные ракеты, то всё равно они будут уступать дальнобойным Р-37М, сокрушающим всё летающее на расстоянии в 200 километров. Что на это может ответить Киев и его военные?

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Источник фото: дзен-канал "авиация"





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Вместе с тем уникальным в своей бесполезности американский F-16 не является – те же немецкие танки Leopard или британские Challenger с многослойной композитной бронёй так и не стали «палочкой-выручалочкой» для украинского контрнаступления. Бесконечные атаки мощной армады западной бронетехники разбились об не менее мощный вал российских фортификаций и их решимости во что бы то ни стало не отступать со своих текущих позиций. И что в итоге принес Зеленскому тот самый контрнаступ, когда в результате комплекса проблем в ВСУ по итогу захваченными оказались несколько сел, но украинская армия практически сточила свой наступательный потенциал в безуспешных попытках.