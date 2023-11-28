Неужто амфибийные образцы испытываются перед серьёзным "разговором" с Тайванем?

Китай всегда отличали собственный путь и виденье на общемировые тенденции и концепции. Не избежала этого и оружейная сфера, где оснастили танк, относящийся к лёгкому классу, новейшей башней с пушечным вооружением, правда оставив старый корпус эпохи 60-ых. Аналогичный "апгрейд" получила и китайская БМП ZBD-04. Причем башенная установка, унаследованная от старой модели, была заменена на орудийную установку от ZBL-19, которая относится куда более "тяжеловооруженным" версиям.





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"Оригинальный" Тип 63. Источник фото: ru.wikipedia.org







Причем что для танка, что для боевой машины пехоты, в качестве основы взята платформа, скопированная с советской лёгкой бронемашины ПТ-76, прошедшей с учётом местных реалий несколько мелких технических изменений.





Тип 63M. Источник фото: ТГ-канал "Товарищ Огилви"



И как считает работник ЦАСТ Юрий Лямин, китайцы не пытаются сэкономить или показать, что у них нет новых модулей, а устраивают проверку передовому боевому отделению со старыми моделями.





Источник фото: ТГ-канал "Товарищ Огилви"





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Предполагается, что вот таким нехитрым способом универсальные боевые отделения обкатываются перед установкой на совершенно новые амфибийные платформы. А зачем КНР нужно столько образцов для морского десанта, легко станет понятным лишь увидев как много сегодняшний Пекин строит кораблей с большим водоизмещением, в том числе и боевых. Да и не стоит сбрасывать со счётов тот факт, что Тайвань тем или иным способом вернётся в большую семью китайских народов, а лишняя пара тысяч БМП, способных десантироваться прямо в прибрежные районы, точно лишними не будет.