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Madarator
В Китае соединили "новое и старое" и установили передовую башню со 105-мм пушкой на танк и БМП
Неужто амфибийные образцы испытываются перед серьёзным "разговором" с Тайванем?

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   Китай всегда отличали собственный путь и виденье на общемировые тенденции и концепции. Не избежала этого и оружейная сфера, где оснастили танк, относящийся к лёгкому классу, новейшей башней с пушечным вооружением, правда оставив старый корпус эпохи 60-ых. Аналогичный "апгрейд" получила и китайская БМП ZBD-04. Причем башенная установка, унаследованная от старой модели, была заменена на орудийную установку от ZBL-19, которая относится куда более "тяжеловооруженным" версиям.


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"Оригинальный" Тип 63. Источник фото: ru.wikipedia.org


   Причем что для танка, что для боевой машины пехоты, в качестве основы взята платформа, скопированная с советской лёгкой бронемашины ПТ-76, прошедшей с учётом местных реалий несколько мелких технических изменений.  


Тип 63M. Источник фото: ТГ-канал "Товарищ Огилви"


    И как считает работник ЦАСТ Юрий Лямин, китайцы не пытаются сэкономить или показать, что у них нет новых модулей, а устраивают проверку передовому боевому отделению со старыми моделями.


Источник фото: ТГ-канал "Товарищ Огилви"


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   Предполагается, что вот таким нехитрым способом универсальные боевые отделения обкатываются перед установкой на совершенно новые амфибийные платформы. А зачем КНР нужно столько образцов для морского десанта, легко станет понятным лишь увидев как много сегодняшний Пекин строит кораблей с большим водоизмещением, в том числе и боевых. Да и не стоит сбрасывать со счётов тот факт, что Тайвань тем или иным способом вернётся в большую семью китайских народов, а лишняя пара тысяч БМП, способных десантироваться прямо в прибрежные районы, точно лишними не будет.

#zbd-04 #zbd-05 #zbl-19 #тип 63
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