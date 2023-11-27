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Барражирующие боеприпасы и их близкие родственники, такие как FPV-дроны, стали тем самым недорогим, но грозным противником отечественной бронетехники – от автомобилей и БМП, до тяжелобронированных танков, в прочем это правило работает и против сил украинской армии.
И для снижения подобных угроз со стороны украинских формирований, российские образцы бронетехники стали улучшаться по качеству защиты руками самих военнослужащих в полевых условиях. Примером такого импровизированного апгрейда можно назвать установку решеток на корпус боевых машин.
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Источник фото: ТГ-канал "Как я поехал на войну. Платон Маматов"
Но один из экипажей БМП пошел ещё дальше, «интегрировав» в качестве одновременно и защитного, и в качестве маскировочного средства – обыкновенные брёвна и хворост. Усовершенствование подобным образом даёт дополнительные гарантии, что попавший в своеобразный хэндмэйд кумулятивный боеприпас активируется раньше времени, тем самым дав высокий шанс избежать повреждений собственной броне техники.
Источник фото: ТГ-канал "Как я поехал на войну. Платон Маматов"
На опубликованной фотографии как раз и заметен такой деревянно-стальной обвес, где «в нагрузку» к базовой броне приварили металлические решетчатые экраны во фронтальной плоскости корпуса и башенной установки, и бортовой проекции БМП-2. Чем-то это напоминает лёгкую летнюю беседку, но смонтированную на гусеницах.
Правда у возросших защитных свойств есть и минус – из-за изменений в заводской конструкции высадка и посадка десантных бойцов практически невозможна или сильно затруднена.