Кажется кто-то разорится без покупок в приграничном Санкт-Петербурге, совершая покупки в сверхдорогих Швеции и Норвегии

Риск оказаться полностью неготовой к несанкционированному притоку беженцев со стороны российской границы вынуждает финские власти закрыть свою восточную границу с РФ. А все пункты, где могут быть рассмотрены прошения об убежище, будут перенесены в аэропорт или местные порты. О непростой ситуации рассказал премьер-министр республики Петтери Орпо.

Высокопоставленный финский чиновник считает, что Россия специально выпускает таких путешественников, но назад уже отказывается запускать, вынуждая тех попасть в Финляндию тем или иным способом.

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Источник фото: рбк.ру





Накал ситуации достиг уже столь высоких позиций, что официальный Хельсинки 48 часов назад публично ввел режим временного закрытия абсолютно всех КПП на государственной границе с РФ. Единственным исключением стал пункт пропуска "Рая-Йоосеп". Финские чиновники "наблюдают" беспрецедентно высокий наплыв мигрантов, где виновником почему-то видится Москва. Так через так называемую восточную границу в скандинавское государство за 14 дней прошли и переехали около 700 граждан из Кении, Афганистана, Пакистана, Сомали и иных небогатых стран Африки и Азии.

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Так же проблематика беженцев стала известной, когда правительство Финляндии запретило пересекать границу республики гражданам с российским гражданством посредством велосипедов. Между тем для жителей приграничных областей закрытие КПП станет пусть и не крахом жизни, но весьма серьёзным ударом по семейному бюджету, где даже зажиточные финны вместо отдыха у семейного очага, как только наступают выходные, стремглав несутся в российскую Северную Пальмиру (Санкт-Петербург) за более дешевыми, но не менее качественными товарами.