Ничего, ещё есть самокаты и мотороллеры

Попасть на территорию Финляндии, помимо классических автомобилей, гражданам России теперь нельзя не только на транспортных средствах, где в качестве способа, приводящего в движение, используется бензиновый или иной тип двигателя, но и на обычных велосипедах. Абсурдный запрет всколыхнул информационное пространство двух государств. И по ту сторону границы местные власти решили оправдаться, объяснив "суровость" запрета желанием заблокировать доступ на территорию скандинавской страны иностранным беженцам. Причем "бан на велосипеды" не тотальный, а действует лишь на трёх пограничных пунктах. О курьёзных мерах решил рассказать официальный представитель финских пограничников Юкка Луккари.





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Источник фото: yle.fi







По данным ТВ-канала Yle, имеющего источники в погранотрядах республики, начиная с минувшего августа в страну тысячи озер пытались проникнуть около 90 лиц без документов. Причем все эти люди не были гражданами России, а принадлежали к жителям так называемых стран третьего мира. С каждым последующим месяцем таких "спортсменов" становилось все больше и больше. Поэтому именно велосипед, как вид транспорта, попал под запрет официального Хельсинки.

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Правительственное постановление, согласно которому "трансграничным велосипедистам" на территории Финляндии не рады, стало действовать с 9 ноября.