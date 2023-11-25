Но что бы два раза не "ходить", украинская армия получит и патроны

Украинская армия, буквально нуждающаяся практически во всем: от бронежилетов и продуктов питания, до танков и самолётов, вместо всего этого получит от канадского правительства 11 тысяч штурмовых винтовок и боеприпасов к ним. О новом акте военной помощи от официальной Оттавы рассказал действующий премьер Джастин Трюдо. Заявление было сделано во время совместного публичного мероприятия с высокопоставленными функционерами Европейского Союза во время их визита в Канаду.

Во время двухдневного саммита Урсула фон дер Ляйен и Шарль Мишель — глава Европейской комиссии и президент Европейского совета соответственно, объявили о продолжающейся поддержке официального Киева.

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FN SCAR. Источник фото: topwar.ru







Известно, что это далеко не первый акт передачи Украине от канадского правительства столь внушительной партии стрелкового оружия, состоящей из штурмовых винтовок (автоматов) и патронов к ним. Ушедшей весной Трюдо отчитался об израсходовании около 60 мил. долларов для покупки 20 тыс. автоматов и пулеметов и снарядов у тамошнего производителя Colt Canada. Что даже неискушенному читателю должно дать понять предельно ясно, что таким образом осуществляется не якобы серьёзная поддержка украинской армии, а прекрасный инструмент по спонсированию своей собственной оборонки, таким образом развивая её.

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Между тем какого-то коренного перелома, или, как сейчас модно говорить смены тренда, поставка автоматов, пускай с новомодными прицельными гаджетами, никоим образом не повлияет на способность Украины на равных бороться с российской армией, имеющей перевес буквально во всём — от танков и ракет, до всепогодных дронов и высокоточных снарядов, нивелирующих такие поставки до уровня статистической погрешности.