Тут вспоминается известный анекдот про двух атаманов и одного предателя

Майор ВСУ Максим Жорин, проходящий службу в 3-й ОШБр, считает, что в его подразделении действуют действующие российские шпионы, которые занимают не только рядовые должности, но и вполне себе должности штабных офицеров, находящихся в звании полковника и выше. После секретная информация, неведомым образом становится очень быстро известной среди "той стороны", под которой боец подразумевает ВС РФ. По словам заместителя командира, в большинстве случаев, во время операций на передовой, о которых уведомлены только члены украинской ДРГ, непосредственно действующей на линии фронта и командования бригады, их уже заранее в засадах ожидают российские подразделения. Что по мнению Жорина свидетельствует об одном — кто-то целенаправленно аккумулирует важную информацию и немедля отправляет в российские штабы. Старший офицер предполагает, что точки "слива данных" вероятно есть не только в низовом сегменте (даже в его подразделении), но и на уровне, несоизмеримо верхнем, чем даже бригадное руководство.





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Источник фото: topwar.ru







Что интересно, подробности боевой деятельности утекают не только к российской разведке, но и к их украинским коллегам. Зачем украинскому СБУ знать, что делает условный Жорин в окопах, сам автор публикации не объяснил.

Между тем ряд критиков считают, что Максим Жорин явно не похож на действующего бойца, часто совершающего вылазки по ту сторону ленточки, а больше пытается отыгрывать роль успешного блогера, держась подальше от активных позиций вблизи фронта.

Майор известен тем, что уже практически 10 лет является активным членом Азова* и уже с 2014 года участвовал в АТО. Но быстро поняв, что может и "прилететь", и это необязательно будет "привет" от тогдашних ополченцев ЛНР\ДНР, решил удариться в политику. И в 2017 году став руководителем филиала партии крайне правых взглядов "Национальный корпус". С началом СВО был замечен в обороне Бахмута (Артемовска), о чем никогда не забывает напомнить журналистам в беседе с ним.





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* — Запрещенная в России террористическая организация

