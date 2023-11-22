Когда маятник качнулся в обратную сторону

В США незаконно уволенных военных лётчиков просят поступить обратно на службу. Причем увольнение состоялось по причине отказа получить прививку от коронавируса. Об анекдотичной ситуации поспешила рассказать Daily Caller.

Так в публикации осветили неприятную тему, когда американское Минобороны было вынуждено ещё в начале этого года отменить приказ двухлетней давности, согласно которому любой американский военнослужащий должен был пройти полный курс вакцинации от некогда опасного COVID-19, иначе – "законное" увольнение.

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Источник фото: interfax.ru







Теперь же отставные пилоты получают массовую рассылку от действующего армейского руководства, где сказано, что увольнение по ныне не действующим поправкам даёт им право добиваться коррекции причины увольнения в "военном билете", дабы снова вернуться на службу в армию США.

Точно такие же письма получили и другие бывшие военнослужащие, уволенные по аналогичному мотиву.

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По данным в открытой печати, за 12 календарных месяцев с 2022-го по 2023 год увольнение по "прививочной статье" получили около 2000 человек. Такие данные приведены в публикации ТАСС. После чего Пентагон был вынужден признать, что новых добровольцев в связи с новыми правками было очень сложно заманить на контрактную службу. Но и сейчас в момент отмена "дискриминирующего закона", желающих, послужить на благо американской нации, среди граждан США крайне мало. Да мало так, что цели рекрутинговых военных агентств по набору добровольцев не были выполнены и в американской армии наблюдается серьезный недобор личного состава.