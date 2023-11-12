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Madarator
Джонсон: Британские спецслужбы остановили свой выбор на Залужном, как кандидате на замену Зеленского
Как говорится, не только лишь все могут управлять Украиной два срока подряд

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   Зеленский выполнил свою роль (причем не до того победного конца, как верили и надеялись на коллективном Западе) и теперь должен отдать бразды правления восточноевропейской республикой кому-то более покладистому и способному признавать свои ошибки и пристально "прислушиваться" к мнению элит западных союзников. Таким достойным кандидатом мог бы быть генерал Залужный, прекрасно понимающий текущую тяжелую ситуацию на фронте украино-российского противостояния и способный договориться с российским руководством. О том, что ставка на Зеленского не сыграла и отведённая ему роль отыграна, пусть не так как хотелось, решил рассказать отставной спецслужбист Ларри Джонсон, отдавший львиную долю времени работе в ЦРУ. Мнение отставного офицера американской разведки прозвучало в эфире Dialogue works на YouTube.  


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Источник фото: google.com


   Бывший руководитель сделал акцент, что на Западе вовсю идут "смотрины" будущего приемника, долженствующего занять кресло нового украинского "гетмана". И одним из таких (запасным вариантом считается Арестович*) вполне вероятно станет нынешний главком ВСУ Валерий Залужный. Причем приятным качеством, способствующим продвижению генерала на роль украинского президента, должна стать его потенциальная договороспособность с Москвой, в частности об этом говорит его ранее брошенная реплика, что он многому научился у руководителя российского Генштаба Валерия Герасимова, чьё творчество в качестве настольной книги находится в кабинете Залужного.   

   Между тем до Зеленского доходят слухи о его гипотетическом сменщике, что чрезвычайно нервирует бывшего руководителя юмористического проекта "Квартал 95".


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* — включён в список экстремистов и террористов РФ

#зеленский и залужный
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