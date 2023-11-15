Починить такое повреждение в полевых условиях "на коленках" не получится

Пока в США идут яростные споры, помогать ли Украине отдельно или вместе в одном пакете финансовой помощи с Израилем, а резервов осталось около 2 млрд., которые в ближайшее время могут быть потрачены, на передовой в СВО украинские бойцы лишились очередного американского бронетранспортера.

Кадры, появившиеся в соцсети, засвидетельствовали массивные повреждения, после которых дорога остается одна — на ближайший склад металлолома. Причем явно не своим ходом. Представленный экземпляр получил гигантскую пробоину "по правому борту", явно получившуюся не от попадания пули автомата Калашникова. Описание под фотографией не даёт точного ответа, что это всё-таки было, но одним из наиболее вероятных вариантов, подходящих под рваные "раны" с изображения, могут говорить о прилете барражирующего боеприпаса. Причем после пробития в десантном отделении принялся пылать пожар. Об этом красноречиво свидетельствуют обуглившиеся металлические заусенцы.

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Источник фото: Rg.ru







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А давайте-ка вспомним, как относительно недавно официальный Киев представлял M1126 очередным иностранным образцом, "на голову" превосходящем "старинные" российские БТР и БМП. Но как оказалось, большой разницы в защите обнаружено не было, а скорее наоборот, западные образчики бронетехники горят не хуже, а лучше советских броневиков. Да что там говорить, даже основные боевые танки ряда западных государств, такие как Leopard 2, едва ли выдерживают двух прилётов "Ланцетов", ставших настоящими бичами украинской армии в противостоянии на передовой. Тем более барражирующий боеприпас не стоит в своем развитии, а получил очередное обновление в виде ночного зрения и "расплавленного" ударного ядра.