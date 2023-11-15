Как говорят с мест, букетно-конфетный период между польскими гражданами и украинцами закончился

Из-за блокирования перевозчиками среди польских граждан трёх пунктов польско-украинской границы, цена за доставку различных товаров и посылок из Польши в Украину достигла трехкратного роста. О новых расценках первым узнало интернет-издание "Страна.ua", имеющая свои источники среди украинских фирм, занимающихся трансграничными перевозками. Кроме того, эту информацию можно перепроверить онлайн на специализированном портале, посвященном перевозкам, где размещены заявки на доставку грузов по ту сторону Польши.

Так, примерная стоимость доставки груза общей массой 22 тонны из Гданьска (Польша) в Киев, была около €1000. Теперь груз такой же массой стоит привезти в столичный город восточноевропейской республики на уровне €3000 или выше. Причем такой тариф установили не перевозчики, а сами отправители.

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Поляк и украинец бранятся на границе из-за нежелания первого пропускать второго домой. Источник фото: телеграм



Теперь для пересечения границы украинские большегрузы выстаивают по несколько дней, а многие из водителей-дальнобойщиков с территории Украины вообще отказываются ехать в Польшу. Теперь польские морские порты просто завалены товаром, который экстремально срочно нужно куда-то переместить.

Сами же проблемы на польско-украинской границе начались после того, как местные перевозчики из Польши возмутились фактами демпингования со стороны украинских коллег, якобы "несправедливо" снизивших цены за свои услуги, вынудив тем самым значительно потерять в своих доходах польских работников такого же вида деятельности и их европейских собратьев.

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Между тем в телеграм появились кадры конфликта между польскими демонстрантами и их украинскими "побратимами", устраивающими брань прямо на погранпереходе.