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Madarator
ВСУ начали перебрасывать резервы под Авдеевку и оголять участки ЛБС в других местах
Кажется глубокие прорывы будут, но в сторону территории Украины

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   В районе Авдеевки продолжается наступление ВС РФ. В битве за территорию АКХЗ российской артиллерией было выпущено невероятное количество тяжелых снарядов по позициям украинских военнослужащих, а для недопущения давления, так же превентивно были атакованы опорные пункты ВСУ в Новокалиново и рядом с Нью-Йорком. 

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   Есть успех и в округе так называемых "садов" северо-восточней Степного, после освобождения которых наблюдается продвижение к северу и к северо-западу около "железки". Не стихает активность и у отбитого штурмовыми отрядами россиян того самого террикона.


Источник фото: ТГ-канал "Уголок Ситха"


   Наиболее трудное положение украинской стороны на северном фасе, где из-за критической ситуации Генштабу ВСУ приходится оголять участки на других линиях фронта, используя перебрасываемые драгоценные ресурсы бронетехники и живой силы ВСУ. Разумеется, вторые эшелоны украинским генералам очень жалко отправлять в Авдеевку, так как они были необходимы совсем для другого, да и кратно снижать резервы под тем же Запорожьем и в районе Константиновки, изначально никто не хотел.  


Источник фото: ТГ-канал "Сливочный каприз"


   Ряд западных экспертов считает, что российская армия ещё только выжидает, оказывая давление на реперные точки ВСУ. Причем, как указывается, крупные резервы россиян не введены и ждут команды. Вероятней всего имея в планах влиться в потенциальную крупную брешь, когда украинская оборона рухнет.

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   Между тем по неофициальным каналам ряд украинских масс-медиа подтверждают информацию, что Залужный вместо "глубоких прорывов", отдал секретный приказ о возведении новой линии обороны между Николаевом и Одессой.

#всу #битва за авдеевку #битва за авдеевку 2023
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