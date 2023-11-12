Прорывы фронта будут, но видимо в обратном направлении

Пока на территории Украины рефлексируют на тему, что "глубоких прорывов не будет", поднятой на поверхность главкомом ВСУ, между тем украинские источники, приближенные к Генштабу ВСУ, сообщают о начале возведения новой оборонительной линии между Николаевом и Одессой. Приказ о строительстве оборонительных рубежей отдал никто иной, как сам Валерий Залужный.

Причем "из окна" Владимира Зеленского ситуация видится несколько иначе, где украинский президент уверен, что в уходящем году удастся провести несколько успешных наступательных операций, а вот генерал Залужный видит ситуацию в несколько ином, прямо негативном цвете. На фоне чего между главкомом и политиком противоречия вспыхивают яркой вспышкой, приближаясь к эскалации. К тому же у Зеленского считают, что всеми силами нужно хвататься за спасение Авдеевки, то Залужный считает, что сейчас остается время лишь на глухую оборону, так как "глубокие прорывы" если и будут, то у российской армии, накопившей соответствующие ресурсы и только ожидающей удобного момента для настоящей контратаки. Если украинская сторона "проспит" нужный момент, то стабильный фронт может оказаться вчерашней мечтой, а ВСУ придется откатываться глубоко и далеко.

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Источник фото: aif.ru







Для избежания подобного исхода, генерал приказал приступить к строительству эшелонированной обороны, если произойдет прорыв в зоне текущей передовой линии. Строительство "линии Залужного" начнется между Николаевом и Одессой. Главнокомандующий ВСУ опасается, что в Кремле спят и видят, как Одесса вместо украинского биколора быстро сменит государственный флаг на российский. И для этого все предпосылки имеются.

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В России по словам Медведева с начала года в армию вступило больше 300 тыс. человек, а на территории РФ формируются новые соединения, в том числе штурмовые армии. Залужный, как опытный полевой генерал, лучше других понимает к чему всё идёт, то ли дело Зеленский, который "мыслит" о двух украинских контрударах до начала 2024 года.