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Madarator
Reuters: Хезболла вооружена ПКР "Яхонт", способными преодолеть ПВО и РЭБ и утопить корабли США
Сверхзвуковая ракета, способная преодолеть 300 километров, кого хочешь заставит волноваться

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   Агентство Reuters располагает информацией, что на вооружении ливанской группировки "Хезболла" имеется неназванное количество "Яхонтов" - противокорабельных ракет с максимальной дальностью пуска в 300 километров. Утечка из штаба военизированного крыла позволила журналистам узнать некогда секретные сведения из стана одного из союзников палестинских сопротивленцев. Помимо этого о наличии довольно мощных реактивных снарядов подтвердили и ливанские информаторы издания. По их данным обеспечить Хезболлу такими ракетами помогла сирийская республика, по территории которой армия Израиля наносит регулярные авиационные удары. 


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Источник фото: armedman.ru


   Владение такими ракетами позволит ливанскому формированию оказывать некоторые точки давления на флот США, появившийся в акватории Средиземного моря. Причем под угрозой находятся абсолютное большинство американских надводных сил в Средиземноморье, не стали исключением и авианосцы USS Eisenhower и USS Gerald R. Ford, способные пострадать пускай не от пуска одной, а от 2-3 подобных ракет. Между тем раннее "предупреждение" прозвучало и от руководителя Хезболлы - Сайеда Хасана Насралла, пообещавшего "небольшой сюрприз" для американских кораблей.

   "Яхонт" - это экспортный вариант советской сверхзвуковой противокорабельной ракеты "Оникс", созданной в ЦКБМ МОМ на излете 70-х годов. Приспособлена для атаки одиночных надводных целей, так и кораблей в составе АУГ (которые есть в составе ВМФ США). Помимо целей на водной поверхности, SS-N-26 Strobile, как её называют в НАТО, вполне успешно может поражать и наземные цели и инфраструктуру. Причем скорость и внутренние элементы электронной защиты позволяют ей успешно выполнять боевые задачи даже при активном задействовании комплексов ПВО и РЭБ.


Источник фото: news.usni.org


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   Новость о том, что в прибрежные воды рядом с территорией Израиля, для "проецирования силы" и поддержки союзнических устремлений в отношении еврейского государства со стороны американского правительства было объявлено спустя несколько дней после событий 7 октября, когда в очередной раз обострился застарелый палестино-израильский конфликт.

#3м55 #ss-n-26 strobile #п-800 «оникс» #яхонт
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