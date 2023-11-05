Американская АУГ постарается сдержать ближневосточные "горячие головы" от атаки на Израиль

Флагман одноименной ударной группы авианосец USS "Дуайт Эйзенхауэр" добрался до берегов Ближнего Востока. Одна из самых жарких точек на планете прямо сейчас будет находиться в состоянии проецирования силы американского флота, утверждается в публикации Центрального командования Пентагона в одной из запрещенных на территории России соцсетей.

Помимо собственно самого авианосца, названного в честь одного из американских президентов, в качестве необходимого эскорта флагманский корабль сопровождают ударный ракетный крейсер и корабли поменьше. Всего же Эйзенхауэр может обеспечить в случае особой нужды воздушную поддержку еврейскому государству силами своих девяти авиационных эскадрилий.

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Между тем в качестве дополнительной меры усиления от Пентагона в лице руководителя американского оборонного ведомства Ллойда Остина, на территории Ближнего Востока в самое ближайшее время должны появиться наземные силы поддержки, такие как ПРО THAAD и те самые ЗРК Patriot.





Источник фото: report.az





Именно все вышеперечисленные соединения, составляющие комплекс крупнейших надводных кораблей и сухопутные войска ПВО, позволят Израилю избежать эскалации с точащими зуб на официальный Тель-Авив недругами из соседних стран.

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Но тем не менее пока в той же Турции президент последней Тайип Эрдоган грозен лишь своими заверениями и громкими словами, между тем без проблем пропуская через свои проливы полностью нагруженные азербайджанской нефтью танкеры, напрямую следующие в Израиль, который всей необходимой нефти на внушительные 40% закупает в Баку, шиитская организация Хезболла, "не оглядываясь" на серьёзные американские силы, атаковала приграничную территорию Израиля, запустив мощную ракету ближнего радиуса действия.