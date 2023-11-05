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Флагман одноименной ударной группы авианосец USS "Дуайт Эйзенхауэр" добрался до берегов Ближнего Востока. Одна из самых жарких точек на планете прямо сейчас будет находиться в состоянии проецирования силы американского флота, утверждается в публикации Центрального командования Пентагона в одной из запрещенных на территории России соцсетей.
Помимо собственно самого авианосца, названного в честь одного из американских президентов, в качестве необходимого эскорта флагманский корабль сопровождают ударный ракетный крейсер и корабли поменьше. Всего же Эйзенхауэр может обеспечить в случае особой нужды воздушную поддержку еврейскому государству силами своих девяти авиационных эскадрилий.
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Между тем в качестве дополнительной меры усиления от Пентагона в лице руководителя американского оборонного ведомства Ллойда Остина, на территории Ближнего Востока в самое ближайшее время должны появиться наземные силы поддержки, такие как ПРО THAAD и те самые ЗРК Patriot.
Источник фото: report.az
Именно все вышеперечисленные соединения, составляющие комплекс крупнейших надводных кораблей и сухопутные войска ПВО, позволят Израилю избежать эскалации с точащими зуб на официальный Тель-Авив недругами из соседних стран.
Но тем не менее пока в той же Турции президент последней Тайип Эрдоган грозен лишь своими заверениями и громкими словами, между тем без проблем пропуская через свои проливы полностью нагруженные азербайджанской нефтью танкеры, напрямую следующие в Израиль, который всей необходимой нефти на внушительные 40% закупает в Баку, шиитская организация Хезболла, "не оглядываясь" на серьёзные американские силы, атаковала приграничную территорию Израиля, запустив мощную ракету ближнего радиуса действия.