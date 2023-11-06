Под ударом оказались артиллеристы, пришедшие на построение за наградой от руководства

В украинском сегменте интернета не утихают споры и сполохи раздражения на командование ВСУ, пренебрегшее безопасностью отличившихся артиллеристов, и решившее наградить большое количество офицеров сразу всех в одно время. А это, уже в свою очередь, не удалось утаить от российской разведки, поделившийся в оперативном режиме полученной информацией с ракетными войсками.

И по указанным координатам прилетела российская ракета "Искандер-М". По уточненным данным на вечер 5 ноября известно о 28 погибших украинских артиллеристах, среди которых было большое количество офицеров, ждавших награды от высокопоставленных лиц. По некоторым данным таким командиром был замначальника 128-й бригады в чине не ниже подполковника (речь идет об Андрее Тарасенко), который тоже погиб.

реклама





Источник фото: ria.ru







И возвращаясь к проукраинским активистам, крайне недовольным результативными действиями российской стороны, Генштабу ВСУ вменяется неспособность противостоять разведывательным БПЛА и действиям возможных осведомителей, которые не задерживаясь, практически сразу "слили" время и место награждения отличившихся специалистов-артиллеристов украинской армии.

Совсем недавно выяснилось, что поражение ПВД ВСУ со стороны ВС РФ с недавнего времени, это вполне себе системная работа. Известно так же о похожей атаке Елизаветовки, где так же пострадало много украинских военнослужащих.

рекомендации Новый 14900K уже в продаже - смотри ЦЕНУ i5 14600KF тоже поступил в продажу Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

А тем временем рядом с ЛБС прошли успешные испытания "увеличенной" копии Ланцета, предназначенного для разведывательной и ударной работы в украинском тыле.



