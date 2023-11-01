Испытание новейшего БПЛА было признано успешным

Испытания тылом украинской армии прошел новейший российский дрон, запущенный расчетом батальона "Восток". БПЛА обладает многозадачностью - он может вести разведку, а в случае нужды выступать ложной мишенью или же самому стать опасным боеприпасом для поражения военных целей и объектов.

По словам заместителя начальника Росгвардии по ДНР Александра Ходаковского, тестовый запуск и полет прошли в наиболее тяжелых условиях для проверки характеристик многофункционального беспилотного аппарата.

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Поэтому БПЛА был запущен в момент движения мощных воздушных масс у поверхности земли и максимальным противодействием систем РЭБ со стороны ВСУ на линии ЛБС. А сама машина смогла долететь до украинской "большой земли", лишь сбитая в тылу расчётом местного ПВО.





Источник фото: скриншот из видео





Если внимательно всмотреться в кадры запуска, дрон до боли напоминает увеличенную копию "Ланцета". И с этим и вовсе трудно поспорить, лишь только увидев два "Икса" крыльев. Причем решение инженеров, выбравших такую компоновку, полностью оправдано: с такой конфигурацией крыльев конструкция получилась более управляемой и в то же время более устойчивой. И как рассказали по большому секрету операторы, X-образное оперение на радиолокационной сетке выглядит словно полет обычной живой птицы.

Так же добавляет схожести с "классическим" Ланцетом запуск с катапультного устройства и движитель на электричестве.

И как резюмировал старший офицер, испытания полностью удовлетворили ожидания. Теперь дело дойдет до выпуска мелкими сериями дальнобойного дрона.





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