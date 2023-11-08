А ведь раньше бабушка даже была членом КПСС и не выходила из него до самого развала СССР

На Украине произошел необычный случай, точнее обычный для её текущего состояния, когда известная своей нелюбовью ко всему русскому Ирина Фарион решила оскорбить украинских военных, говорящих на русском языке, и сделала это в насквозь прозападном Facebook*, за что последний заблокировал страницу "бабы Фары", как её ласково называют в самой Украине. О чём сама же Ирина и написала. Но сделала она это в том самом мессенджере Telegram, изобретенным чистокровным русским - Павлом Дуровым. Казалось бы, как такое возможно?





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Источник фото: google.com







Но кажется, всё достаточно очевидно: во время своей комсомольской молодости под конец распада Советского Союза вместо вполне себе очевидных сейчас мыслей о том, что юная Фарион всем сердцем недолюбливала тот самый СССР, но на самом деле в возрасте 26 лет, она не просто не была пионером или комсомольцем, а добровольно вступила в КПСС. И больше того, не просто вступила, но даже и не вышла из коммунистической партии в момент его фактического распада. А в мировой Сети прекрасно сохранились отчёты её тогдашнего начальства, хвалящего юную партийную работницу за достижения в области обучения иностранных студентов премудростям русского языка. Так и живем...





Интернет помнит всё





Вместе с тем сама Фарион уже по текущему украинскому законодательству попадет под действие уголовной статьи за разжигание языковой розни, но почему-то к ней даже полиция не едет для "профилактических бесед", как это было с уже бывшим охранником в Харькове, позволившим себе разговаривать на великом и могучем.





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* — компания Meta признана в России экстремистской. Деятельность принадлежащих ей социальных сетей Facebook и Instagram в России запрещена.