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На Украине произошел необычный случай, точнее обычный для её текущего состояния, когда известная своей нелюбовью ко всему русскому Ирина Фарион решила оскорбить украинских военных, говорящих на русском языке, и сделала это в насквозь прозападном Facebook*, за что последний заблокировал страницу "бабы Фары", как её ласково называют в самой Украине. О чём сама же Ирина и написала. Но сделала она это в том самом мессенджере Telegram, изобретенным чистокровным русским - Павлом Дуровым. Казалось бы, как такое возможно?
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Источник фото: google.com
Но кажется, всё достаточно очевидно: во время своей комсомольской молодости под конец распада Советского Союза вместо вполне себе очевидных сейчас мыслей о том, что юная Фарион всем сердцем недолюбливала тот самый СССР, но на самом деле в возрасте 26 лет, она не просто не была пионером или комсомольцем, а добровольно вступила в КПСС. И больше того, не просто вступила, но даже и не вышла из коммунистической партии в момент его фактического распада. А в мировой Сети прекрасно сохранились отчёты её тогдашнего начальства, хвалящего юную партийную работницу за достижения в области обучения иностранных студентов премудростям русского языка. Так и живем...
Интернет помнит всё
Вместе с тем сама Фарион уже по текущему украинскому законодательству попадет под действие уголовной статьи за разжигание языковой розни, но почему-то к ней даже полиция не едет для "профилактических бесед", как это было с уже бывшим охранником в Харькове, позволившим себе разговаривать на великом и могучем.
* — компания Meta признана в России экстремистской. Деятельность принадлежащих ей социальных сетей Facebook и Instagram в России запрещена.