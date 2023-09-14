Журналистка в провокационной манере потребовала работника магазина перейти на украинский язык

Случай, наглядно доказавший, что Украина "едина как никогда", вчера произошел в русскоязычном городе-миллионнике "Харькове", где местный охранник торгового заведения METRO предложил украинской журналистке Марии Уманской снять кастрюлю с головы в ответ на провокационное требование изъясняться украинской мовой (языком), рассказал УНИАН.

По версии женщины, языковому конфликту предшествовало другое происшествие, о котором работница пера и журналистского диктофона не стала распространяться.

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Источник фото: kherson-news.ru







Само же магазинное ЧП произошло, когда работница "Радио Свобода" *, существующего на деньги американского правительства и признанного в России иностранным агентом, начала заставлять работника супермаркета разговаривать с ней на украинском языке, но в ответ услышала, что мужчина "ничем никому не обязан", а ей нужно просто взять и снять "кастрюлю с головы".

Работница радио, тесно связанного с ЦРУ, в ответ пригрозила вызвать СБУ и обозвала охранника "пророссийским элементом".

Чем вся история закончилась, доподлинно неизвестно, но весьма вероятно что смелого и не ставшего молчать украинского гражданина заставят извиняться на камеру и уволят. Но подобное поведение женщины лишний доказывает, что нетерпимость и ущемление по языковому признаку все дальше отдаляет Украину от настоящей демократии и свободы, которыми так кичится Владимир Зеленский.





* "Радио Свобода" внесено Минюстом РФ в реестр СМИ-иноагентов



