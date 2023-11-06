Большинство из немецких танков оказались поражены дроном "Ланцет"

Украинская армия за 10 дней боев на запорожском направлении лишилась не менее 5 тяжелых танков Leopard производства Rheinmetall AG. О существенных потерях танковых сил ВСУ по части иностранной бронетехники рассказал руководитель Запорожской области Евгений Балицкий.

Как констатировал российский чиновник, большинство из германских машин были потеряны в результате воздушных атак дронов-камикадзе семейства "Ланцет" и FPV-дронов. Беспилотники, принесшие львиную долю побед над немецкой "кошкой", означают лишь то, что российская армия с каждым новым днём всё лучше и лучше обучается самым передовым методам противодействия тяжелой бронетехнике оппонента. И эти результаты видны невооруженным взглядом в многочисленных подтверждающих видео с передовой, заявил Балицкий в своем интервью для РИА Новости.

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Источник фото: wallpaperflare.com







Между тем пока на передовой у ВСУ не очень-то клеятся результативные наступающие действия, а их контрнаступление практически заглохло, политическое руководство в лице украинского президента Владимира Зеленского и главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного попали в противоречивые межличностные отношения, из-за резонансного интервью последнего западному изданию Economist. В беседе с иностранными журналистами украинский генерал прямо заявил, что "Глубокого и красивого прорыва, скорее всего, не будет". Что явно не могло понравиться Зеленскому, член команды (речь идёт и Михаиле Подоляке) которого обещал уже прошедшей весной "пить кофе" в крымской Ялте.









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