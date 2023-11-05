И действительно, с чего бы так резко в офисе реагировать на неудачи на ЛБС?

В украинской политике определенно появился новый тренд, сигнализирующий о начале публичных разногласий между президентом Зеленским и главкомом ВСУ - генералом Залужным. Раздор между политиком и военным вызван различными взглядами на будущую стратегию и кадровую политику в украинской армии. Но раньше эти направления не вызывали столь ожесточенных разногласий, выпустила статью с такой проблематикой New York Times.

Причем фоном, не в последнюю очередь которому стали возможны сцены неприятия между двумя лидерами украинской общественной жизни, стали дипломатические и военные неудачи.

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Так журналисты издания указывают, что в последнее время командованию ВСУ нечем похвастаться на полях сражений. Но это, как указывается в материале, полбеды. С другой стороны фронта, российская армия демонстрирует явные успехи, оказывая давление на позиции ВСУ под Купянском, а в Авдеевке и вовсе грозя местному украинскому гарнизону окружением.





Источник фото: google.com





Похожая ситуация царит и на дипломатическом фронте, где в мире стал превалировать так называемый трек в отказе помощи для Киева. Причем это заметно как в Европе, так и в США в среде республиканской партии в Конгрессе.

И тут советники Зеленского делают однозначный вывод: скептическое интервью Залужного для Economist, словно серпом прошлось по мнению ряда известных западных политиков. И результатами такого переосмысления могут быть непопулярные решения по отказу в помощи Украине или её кратному снижению.

Причем офис украинского президента не стал затягивать со своим "асимметричным ответом", уволив со своей должности командующего ССО Виктора Хоренко, который являлся человеком Залужного. И как оказалось, к бригадному генералу не было вопросов по его работе, о чем сообщают уже и офицерские служащие ВС США, имевшие с ним плотные контакты.

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Между тем в ВСУ всё больше скепсиса в отношении военных решений украинского президента, которые не являются военными, а больше похожи на попытки пустить пыль в глаза Западу.