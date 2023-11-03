Но вероятней всего поздно пить Боржоми

Пока в США местные парламентарии в Конгрессе проголосовали за законопроект, предусматривающий финансовую помощь в размере 14 млрд. долларов для Израиля, а тот же текущий глава Белого дома Джо Байден пообещал наложить вето, если этот законопроект будет проголосован вне пакета помощи Украине, в том самом Киеве Владимир Зеленский решил поменять руководителя силами специальных операций ВСУ. Теперь вместо однозвездного (бригадного) генерала Виктора Хоренко, новым командующим украинских командос станет полковник Сергей Лупанчук. Ознакомиться с указом можно на официальной странице украинского президента.





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Зеленский за шесть месяцев уже не первый раз меняет командующего ССО. Источник фото: ura.ru







Политический и военный бэкграунд нового назначенца остался скрыт от широкой аудитории ввиду непубличности службы. Так же по некоторым предположениям, вероятно всего Лупанчук был выбран компромиссной фигурой на фоне всепоглощающей коррупции в восточноевропейской республике, где в недавнем резонансном расследовании Саймона Шустера, анонимный член команды украинского президента рассказал о том, что воруют все, как в "последний раз".

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Вместе с тем новые назначения не минули и российский генералитет: так же командиром группировки "Днепр" стал генерал ВДВ Михаил Теплинский, имеющий звезду героя России, врученную лично первым президентом России Борисом Ельциным за первую чеченскую компанию.