В тексте есть карта контроля российской стороны, а тем временем украинский лидер Зеленский надеется на чудо

Пока господин украинский президент Зеленский медлит с архиважным приказом вывести все свои войска из так называемой Авдеевской удавки, россияне планомерно стягивают петлю на гарнизоне ВСУ в городе, грозя в скором времени превратить это место в полноценный огневой мешок, из которого выберутся далеко не все украинские солдаты. В подтверждение этих слов в издании Bild опубликовали карту оперативного контроля российской армии в районе города-спутника Донецка.





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Так, географический план ниже даёт понять, что российская сторона уже смогла пересечь ж/д насыпь в северной оконечности Авдеевки и только ждёт удобного шанса для блокирования городской агломерации.





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Между тем украинский журналист Юрий Бутусов, несмотря на военную цензуру, в отчаянии опубликовал информацию, что бои идут не только вблизи занятого российской стороной так называемого террикона, а уже за железной дорогой, где удерживая новую позицию, ВС РФ здесь имеют далеко идущие планы. Планы эти весьма простые и изящные: накопить достаточно сил и средств и ударить в направлении населённого пункта Степовое и Авдеевского коксохимического завода. Если это удастся, то кольцо давления будет уже.

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В настоящий момент "пустошь" в направлении Водяного, через которую осуществляется снабжение украинской армии в Авдеевке, составляет 8 километров. Разумеется, такое расстояние простреливается из любого калибра артиллерии. Но для ВСУ - это полбеды. Что хуже, размеры пустоши уменьшаются, усугубляя украинские потери и затягивая удавку.