А как же защита "демократии на Днепре" и вот это вот всё?

Официальному Киеву впору серьёзно задуматься: неоказание помощи одной за другой ряда стран - это просто такое невероятное стечение обстоятельств или устоявшийся тренд в мире большой политики? Так Словакия решила поставить на паузу как военную, так и финансовую помощь "демократии на Днепре". Решение принято на самом высоком уровне в лице руководителя республики Зузаны Чапутовой, информирует Dennik N, ссылаясь на личного пресс-секретаря президента Мартина Стрижинеца.

Для "успокоения общественности" Чапутова сказала, что это не козни лично против Владимира Зеленского или его правительства, а всего лишь процедура уважения к новоизбранному парламенту. Где в ходе недавнего голосования победила такая политическая организация, как "Направление - социальная демократия", под руководством Роберта Фицо, отличающегося самостоятельными взглядами на происходящее в мире, и в частности на ситуацию на Украине.

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Источник фото: kommersant.ru











А вот с избранием Фицо, который помимо личной победы, согласно конституции республики, теперь имеет право на формирование национального правительства с полным правом стать премьер-министром. Украине стоит сильно насторожиться. Ведь большое количество пунктов в предвыборной программе Фицо занимали слова о прекращении всяческой помощи официальному Киеву, аргументируя дальнейшей это эскалацией украино-российского противостояния.

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Тем временем почивающий на лаврах новый премьер-министр прокомментировал свою новую позицию, где рассказал, что передача новых партий вооружений Киеву лишь увеличит количество жертв по обе стороны конфликта. Следовательно необходимо поступить ровно наоборот: не увеличивать эскалацию, а как можно быстрей сесть за стол переговоров.