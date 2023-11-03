Очередной эскиз творческого переосмысления, как должен сейчас выглядеть БТР МТ-ЛБ

На передовой российские бойцы, имеющие новаторскую жилку и прямые руки, творчески переосмыслили свой взгляд на классический БТР МТ-ЛБ, оснастив его башенной установкой от БМП-1, тем самым сделав из "беззащитного" средства ту самую машину огневой поддержки. А так как на дворе "сражение дронов", дооснащенный образец получил тот самый противодронный навес, при случае долженствующий защитить экипаж от атаки сверху fpv-дронами или обычными БПЛА-камикадзе.

Причем защитные экраны установлены не абы как, а с учетом подвижного характера нового элемента конструкции в виде башни, так как последняя имеет такое свойство, как постоянные повороты, а следовательно, дополнительные модули защиты не должны затруднять выполнение подобного рода действий.

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Источник фото: ТГ-канал "Уголок Ситха"





Помимо этого существенным усилением защитных качеств могут похвастать и новые бортовые проекции, оснащенные стальными щитовыми конструкциями, призванными выдержать стрелковый огонь и атаку небольшими фрагментами осколков.

А вот в качестве ударной мощи гусеничный БТР может похвастать 73-мм орудием 2А28 "Гром". Прямое попадание одного такого выстрела не оставит шансов даже такой относительно современной боевой машине, как M2A2 ODS/ODS-E, больше известной как M2 Bradley, в существенном количестве имеющихся на вооружении Украинской армии.





2А28 "Гром". Источник фото: ru.wikipedia.org





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Между тем американский военно-политический портал 19FortyFive назвал топ-5 самых лучших советских танков, повлиявших по мнению редакции, на развитие бронетехники не только в СССР, а потом в России, но и на танкостроение в остальных странах.