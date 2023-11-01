Это та самая доминация, о которой так много писалось в западной прессе

Отечественный многофункциональный истребитель 5-го поколения получит новейшую ракету, способную перевернуть ту самую шахматную доску в мире воздушных вооружений прямо сейчас. Как делают обоснованное предположение в Military Watch Magazine, новый боеприпас есть прекрасное соединение идей ракет Х-102 и Х-101. Причем обе запускаются со стратегических бомбардировщиков ВКС РФ - Ту-160 и Ту-95. А ещё ракетное новшество способно преодолеть расстояние в 3500 километров, подлетая к цели в режиме максимальной скрытности от РЛС противника. В финале полета поражая цель с высокой точностью в радиусе статистической погрешности.





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Источник фото: wallpaperflare.com







В специализированном военном издании удивляются инженерной находчивости российских конструкторов, сумевших ради внутрифюзеляжного размещения ракеты в ракетно-бомбовых отсеках Су-57, сделать её облегченной. Причем это решение оправдано на 146% - если бы ракету не удалось "спрятать" внутри корпуса тяжелого истребителя-бомбардировщика, то ни о какой малозаметности всего комплекса говорить не приходилось бы.

Между тем при сравнении с американцем F-35 российский хищник может показать гораздо существенную дальность работы двигателей - Су-47 рассчитан на 2Х-расстояние при его сравнении с авиационным коллегой из США.





Источник фото: akspic.ru







Отсюда следует вполне закономерный вывод, что новое ракетное вооружение сделает возможным нанесение не только тактических ударов, но и вполне себе ядерных атак на территории далеко за пределами одной тысячи километров.

Так же в издании лишний раз напомнили, что приблизиться к новейшему борту ВКС РФ его оппонентам по воздушному бою близко явно не получится - всё благодаря дальнобойной ракете класса "воздух-воздух" Р-37М, многократно зарекомендовавшей себя в боях в украинском небе против самолетов ВСУ. И не за горами, по мнению всё того же MWM, вторая версия Р-37М, ещё более эффективная и опасная.

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А раскрутка отечественного ОПК "на все деньги", позволило кратно нарастить выпуск Су-57, что не может не тревожить Пентагон.