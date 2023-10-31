Такая ракета будет "спрятана" во внутрифюзеляжном пространстве

Су-57 получит компактную ракету повышенной дальности в самое ближайшее время. Для истребителя пятого поколения разработали крылатый снаряд большего радиуса использования, рассказали РИА Новости, ссылающиеся на беседу с осведомленным источником.

Со слов собеседника, многофункциональный тяжелый истребитель получит боеприпас в "особенном" исполнении: ракета, обладающая выдающимися боевыми характеристиками, будет находиться не на внешних подвесах-пилонах, как можно было бы предположить, а во внутрифюзеляжном пространстве истребителя-бомбардировщика, для лучшей скрытности последнего и повышении тактико-технических характеристик воздушного аппарата. Причем ракета получила уменьшенный форм-фактор, но её характеристики от этого вовсе не пострадали - они сопоставимы с точно такими же ракетами, стоящими на вооружении российских "стратегов": многомоторных бомбардировщиков Ту-95МС и Ту-160, резюмировал он.

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Источник фото: google.com







Изящное инженерное решение удалось воплотить в жизнь благодаря прекрасно выверенной компоновке складывающегося крыла ракеты. Кроме того уменьшить масштабы ракетного изделия позволил миниатюрный турбореактивный движитель.

Между тем западные специалисты по вооружению восхищены российским многоцелевым истребителем и поют ему победные оды, ставя в ранжировании выше зарубежных образцов, так считают в специализированном издании Military Watch. Не в последнюю очередь такому титулу Су-57 обязан дальнобойной ракете Р-37М, выбивающей украинские самолеты с поразительной эффективностью на значительном расстоянии.

Причем в самом недалёком будущем для "Преступника", как его называют в НАТО, будут разработаны уменьшенные версии гиперзвукового "Кинжала".





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