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MW: По ряду причин F-16 не способны бороться с российскими тяжелыми истребителями в небе Украины
Истребитель морально устарел по его тактико-техническим характеристиками при его сравнении с российскими самолётами
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   Поражённое менее за месяц с момента поставки на Украину ПВО Patriot, сокращение иного вооружения, переданного ВСУ, все вместе запустили маховик дебатов по поводу передачи ВВСУ F-16 в западном политикуме. Правда истребители американского производства могут стремительно быть нейтрализованы, так как не способны в должной мере оказать противоборство тяжёлым истребителям россиян, считает автор публикации в профильном журнале Military Watch.

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   Но официальный Киев с непреодолимым упрямством продолжает довольно настойчиво требовать у западной коалиции стран истребители F-16 на протяжении 365 дней в году. И тут у украинских чиновников среди западных стран оказались союзники в этом вопросе, такие как Нидерланды, Великобритания, Франция, Норвегия и Португалия. 


Источник фото: rg.ru


   Правда на все эти шаги страна-производитель самолётов США смотрит с открытым недоверием и опаской. Причина тому нежелание видеть потери своей авиации в украинском небе. Вследствие чего продажа соответствующей продукции в иные страны может значительно просесть.

   Спроектированный в начале 70-ых годов истребитель не готов сравняться с лучшими российскими тяжёлыми "коллегами", такими как Су-35 и тем более Су-57, прекрасно проявившие себя в воздушных сражениях над территорией Украины. Стоит учитывать в этом уравнении и "землю", где небесный покой берегут наземные силы ПВО ВС РФ с огромным охватом периметра "пятого океана".


Су-35С Источник фото: Дзен-канал "Дневники Зеленого края "


   Да и зона поражения воздушным вооружениям у российских "тяжеловесов" впечатляющая: Су-57 и МиГ-31 могут накрыть воздушный объект с расстояния в 400 км. Где для сравнения тот же самый F-16 способен противостоять соперничающему самолёту россиян лишь на удалении до 100 км с помощью передовой ракеты AIM-120C.

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   А из-за слабой ракетно-бомбовой нагрузки американские истребители вряд ли способны нести нечто больше серьёзное или хотя бы аналогичное современной российской ракете Р-37М с успехом сокрушающей украинские самолёты.

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#f-16 #су-57 #су-35 #миг-31
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